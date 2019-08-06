Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 6 августа 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 205 посетителей
    Форум: Экономика, финансы, бизнес
    Новая тема
    Тема: Интересная статья по планированию
    • New! Mary13 Cегодня в 10:59 «Ответить»
      Очень полезная статья по планированию для разных типов бизнеса от небольших до вполне
      крупных предприятий. https://www.malkova.com/biznes-planirovanie-na-predpriyatii/ С разбором
      ошибок и конкретными примерами. Короче, полезно почитать как собственникам, так и
      руководителям разного уровня.
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Нужен нормальный микрофон для караоке1(1) Музыкальный форумFlayCегодня в 12:10Flay Cегодня в 12:10
      Вторичное идиопатическое бесплодие, есть ли шанс?4(2) Медицина и ЗдоровьеmamushkaВчера в 17:52mamushka Cегодня в 12:09
      Для рукоделия7(1) ДарМен - НуждыNatawkin09.02.10 в 11:39Мартирос Cегодня в 11:34
      Рукоделие12(1) Ни о чем и о важномolkaa01.08.16 в 18:24Мартирос Cегодня в 11:32
      Интересная статья по планированию1(1) Экономика, финансы, бизнесMary13Cегодня в 10:59Mary13 Cегодня в 10:59
      Отбеливание зубов.8(1) Медицина и Здоровьеops22.03.19 в 18:28ola88 Cегодня в 10:42
      За отбеливание зубов16(1) Медицина и ЗдоровьеHighMan09.05.19 в 14:29ola88 Cегодня в 10:38
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода