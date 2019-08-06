Добрый день. У меня появилась возможность поехать в Россию на заработки. Но сначала я хочу поинтересоваться какая там средняя заработная плата? Если и переезжать, то уж туда, где я буду жить лучше, а не наоборот)
В данный момент, около 44000 рублей. Я сам, честно говоря, не знал, пока не увидел сводки из этого сайта https://reconomica.ru/экономика/статисти...лата-в-рф-2019/ . У меня в месяц выходит около 38 тысяч и это не учитывая налог. Так я работаю не один год мастером в цеху! А если собираешься приезжать только на заработки, старайся устраиваться в московскую область или ищи работу в Санкт-Петербурге, а иначе будешь получать копейки, разве только если ты не айтишник.