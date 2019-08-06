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    Вт., 6 августа 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Вторичное идиопатическое бесплодие, есть ли шанс?
    • mamushka Вчера в 17:52 «Ответить»
      Нам с мужем уже по 35 лет, есть один совместный ребенок, планируем второго, однако, больше года результатов нет. Конечно же я сразу полностью обследовалась, у меня по-женски все в норме. Обследовали мужа, и врач нам заявил такой диагноз, вторичное идиопатическое бесплодие. Я немного этого не поняла, то есть вроде все нормально, но в тоже время беременность не наступает, а лечить нечего. На данном этапе, нам назначили бады, витамины, и ЗОЖ. На этом все! С тех пор уже больше трех месяцев прошло, а результатов нет. Не могу понять, обратиться к другому врачу, или все-таки довериться этому? и стоит ли надеяться на самостоятельную беременность?
      • Апельсинка Вчера в 18:39 «Ответить»
        Так если вы говорите, что по сути лечить нечего, то тогда может просто нужно время, и стоит подождать?! А вот по поводу врача вам самой надо решать, если вы считаете его сильным специалистом, тогда доверьтесь, а если нет, тогда обследуйтесь в другой клинике у другого специалиста.
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