Нам с мужем уже по 35 лет, есть один совместный ребенок, планируем второго, однако, больше года результатов нет. Конечно же я сразу полностью обследовалась, у меня по-женски все в норме. Обследовали мужа, и врач нам заявил такой диагноз, вторичное идиопатическое бесплодие. Я немного этого не поняла, то есть вроде все нормально, но в тоже время беременность не наступает, а лечить нечего. На данном этапе, нам назначили бады, витамины, и ЗОЖ. На этом все! С тех пор уже больше трех месяцев прошло, а результатов нет. Не могу понять, обратиться к другому врачу, или все-таки довериться этому? и стоит ли надеяться на самостоятельную беременность?
Так если вы говорите, что по сути лечить нечего, то тогда может просто нужно время, и стоит подождать?! А вот по поводу врача вам самой надо решать, если вы считаете его сильным специалистом, тогда доверьтесь, а если нет, тогда обследуйтесь в другой клинике у другого специалиста.