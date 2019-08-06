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    Вт., 6 августа 2019г.
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    Тема: Купить стойки для печатной продукции.
    • mariMARA Вчера в 15:55 «Ответить»
      У нас небольшая сеть магазинов, сейчас решили полностью обновить оборудование в торговом зале, в частности, интересуют качественные стойки для печатной продукции.Если сталкивались с подобным вопросом, поделитесь,пожалуйста, ссылкой на проверенный магазин с большим ассортиментом и, конечно, надежным качеством.
      • bagirDEN Вчера в 16:00 «Ответить»
        Советую посмотреть варианты на этом сайте https://[url]www.torg-oborud.ru/index.php?ht=1334[/URL] , уже не один раз делали у них покупки самого разного торгового оборудования, никогда в этом плане не подводили. Выбор всегда есть, качество достойное и цены вполне адекватные.
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