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    Вт., 6 августа 2019г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Маникюр
    • GRRRATZ Вчера в 15:11 «Ответить»
      Девочки, какого хорошего специалист по маникюру в Минске знаете?
      • Marina323 Вчера в 15:14 «Ответить»
        Специалиста? Ну лично я в ближайший салон красоты захожу, а там и маникюр, и прическу можно сделать.
        • feeskon Вчера в 15:19 «Ответить»
          В салонах красоты порой такие деньги берут... Просто ужас. Лучше уж у знатока своего дела на дому покрасить, чем столько денег отдавать. Я вот для маникюра всегда ищу специалистов на сайте ред сейл - https://redsale.by/ Тут и парикмахера, и массажиста можно себе найти.
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