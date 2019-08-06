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    Вт., 6 августа 2019г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Шугаринг
    • GRRRATZ Вчера в 14:58 «Ответить»
      Ребят, всем привет! Подскажите, пожалуйста, где можно найти реально опытных специалистов в сфере шугаринга? Хотелось бы процедуру провести.
      • feeskon Вчера в 15:01 «Ответить»
        А разве не проще просто бритвой?
        • Marina323 Вчера в 15:07 «Ответить»
          Вы что... Буквально через пару дней волосы заново отрастают, а тут совсем другой - деликатный процесс, требующий рук мастера. Знаю точно, что на этом вы сможете найти себе специалиста по шугарингу в пару кликов и уже на следующий день проводить процедуру.
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