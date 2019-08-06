Компания СК Олимп занимается изготовлением следующей продукции: лестничные перила, ограждения для лестниц, нержавеющие металлоконструкции, конструкции из металла и стекла, цельностеклянные перегородки.
Нержавеющая сталь это наиболее практичным и долговечным вариантом для защитных изделий. Высокая стойкость к механическим и коррозийным повреждениям и общая технологичность делают данный материал очень эффективным в использовании. Помимо хороших декоративных качеств такие изделия отличаются устойчивостью к коррозии, что положительно сказывается на общем сроке эксплуатации.
Защитные ограждения из нержавеющей стали выпускаются в разной конфигурации, которая подбирается исходя из вариантов целевого использования. Конструктивные особенности определяются местом установки. При этом изменяется технология производства.
Существуют наиболее популярные варианты:
ограждения для лестниц;
ограждения парапетов и пандусов; ограждения для балкона;
защитные системы на входе в здание;
конструкции лестничных площадок.
Ограждающие системы из нержавейки могут использоваться в разных сферах. Помимо перечисленных вариантов встречаются изделия для бассейнов и фонтанов. Благодаря эстетическим качествам и отсутствию деградации при воздействии влаги нержавеющие элементы отлично подходят для эксплуатации на открытом пространстве.
Монтаж защитных систем осуществляется при помощи специальных крепежных элементов, которые устанавливаются по периметру. В целях надежности подбираются анкерные и болтовые соединения. Установка выполняется путем жесткого крепления к бетонному или металлическому основанию.
Анкеры забиваются на глубину до 12-15 мм в зависимости от типа применяемых сборных деталей. Перед выполнением монтажа проводится детальный расчет, который позволяет определить точное количество крепежных узлов. От правильности установка перил из нержавейки зависят несущие характеристики.
Поэтому следует соблюдать технологию и требования к монтажу, а лучше доверить это дело профессионалам.