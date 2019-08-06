Мне нужно осветить место, где стоит косметический столик и я буду заниматься макияжем. Подскажите, какой светильник туда лучше подойдет для хорошего освещения? Может есть какие-то специальные для таких мест?
Сейчас есть специальные зеркала с подсветкой, интенсивность которой можно регулировать. Можете в нете посмотреть как они выглядят или в магазин сходить и даже попробовать. Там прекрасный свет - жена пользуется таким.
А где стоит Ваш косметический столик? Может его просто переставить, чтоб освещения было больше? Или такой возможности нет? Тогда можно использовать бра, лучше поворотные, чтоб можно было свет направлять в нужное место, посмотрите как они выглядят https://bclight.ru/catalog/bra/povorotnie Можно крепить как сбоку, так и вверху зеркала -пробуйте разные места.