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    Вт., 6 августа 2019г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Освещение
    • Ирина Зинина Вчера в 10:41 «Ответить»
      Мне нужно осветить место, где стоит косметический столик и я буду заниматься макияжем. Подскажите, какой светильник туда лучше подойдет для хорошего освещения? Может есть какие-то специальные для таких мест?
      • СЕМсер Вчера в 10:45 «Ответить»
        Сейчас есть специальные зеркала с подсветкой, интенсивность которой можно регулировать. Можете в нете посмотреть как они выглядят или в магазин сходить и даже попробовать. Там прекрасный свет - жена пользуется таким.
        • ANNAC Вчера в 10:55 «Ответить»
          А где стоит Ваш косметический столик? Может его просто переставить, чтоб освещения было больше? Или такой возможности нет? Тогда можно использовать бра, лучше поворотные, чтоб можно было свет направлять в нужное место, посмотрите как они выглядят https://bclight.ru/catalog/bra/povorotnie Можно крепить как сбоку, так и вверху зеркала -пробуйте разные места.
          • Torpeda Вчера в 11:02 «Ответить»
            Я в ванной этот делаю - там зеркало с двумя два по сторонам и специальное увеличительное зеркало ещё есть. Мне удобно. Правда у меня обычный дневной макияж, чего-то особенного не делаю.
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