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    Вт., 6 августа 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Где сдать анализы на аллергены?
    • SandrinaAlisa Вчера в 10:29 «Ответить»
      Девочки, сбилась с ног в поисках места сдачи анализов на пищевые аллергены ребенку. То – короткий перечень аллергенов, то – цены заоблачные. У нас после смены места жительства пошла какая-то непереносимость, аллерголог говорит, что без анализов она бессильна нам помочь, хотя подозревает реакцию на местную молочку. Очень хочется помочь сыну, а то он сильно комплексует из-за высыпаний на руках и спине…
      • blazhkovsemen Вчера в 10:50 «Ответить»
        А к районной поликлинике вы уже прикрепились? Что говорят местные педиатр и аллерголог?
        • SandrinaAlisa Вчера в 14:39 «Ответить»
          Прикрепились, но у нас в поликлинике нет аллерголога, ходим к врачу в другой район. Врач говорит, что сейчас у них проблема со сдачей этих анализов на бесплатной основе и предлагает писать жалобу в Министерство здравоохранения. Жалобу я, конечно, напишу, но, может, кто сам сталкивался с похожей проблемой и в курсе где можно сдать анализы?
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