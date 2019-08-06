Девочки, сбилась с ног в поисках места сдачи анализов на пищевые аллергены ребенку. То – короткий перечень аллергенов, то – цены заоблачные. У нас после смены места жительства пошла какая-то непереносимость, аллерголог говорит, что без анализов она бессильна нам помочь, хотя подозревает реакцию на местную молочку. Очень хочется помочь сыну, а то он сильно комплексует из-за высыпаний на руках и спине…
Прикрепились, но у нас в поликлинике нет аллерголога, ходим к врачу в другой район. Врач говорит, что сейчас у них проблема со сдачей этих анализов на бесплатной основе и предлагает писать жалобу в Министерство здравоохранения. Жалобу я, конечно, напишу, но, может, кто сам сталкивался с похожей проблемой и в курсе где можно сдать анализы?