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    Вт., 6 августа 2019г.
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    Тема: Кредит онлайн без подтверждения дохода.
    • lansMILA Позавчера в 16:58 «Ответить»
      Думаю, у большинства людей иногда возникают ситуации, когда денег на покупку не хватает, а нужно срочно. Вот и для меня сейчас актуален вопрос подбора кредитной карты без подтверждения дохода. Подскажите, пожалуйста, где можно рассмотреть варианты предложений банков, выдающих средства онлайн без подтверждения дохода.
      • sakurKAR Позавчера в 17:09 «Ответить»
        Полгода назад у меня была аналогичная ситуация с непредвиденными расходами, по совету знакомых обратилась на этот сайт https://credit-cards-online24.ru/karta-b...zhdeniya-dohoda , не нужны ни справки с места работы, ни поручители. Очень удобно, советую.
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