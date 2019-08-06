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    Вт., 6 августа 2019г.
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    Форум: ДарМен - Нужды
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    Тема: Где купить обычные сапоги для ребёнка
    • HighMan Позавчера в 10:34 «Ответить»
      Привет. Подскажите, где купить обычные, резиновые сапоги для ребёнка? Не хочу шататься по всяким магазинам. Всё равно он через полгода вырастит и они станут малы.
      • Samara12 Позавчера в 11:31 «Ответить»
        Да, в таком возрасте лучше не закупаться элитной обувью. Главное, это что бы была удобная и не протекала. Это же дети, будет осваивать каждую лужу в районе пока вы отвернётесь)
        Вот тут можно купить сапоги резиновые детские бу https://www.cmlt.ru/ads--rubric-2531 . Я недавно закупал себе такую обувь на рыбалку. Несколько часов, проведенных в воде, не разочаровали мои ноги и здоровье)
        • HighMan Позавчера в 11:56 «Ответить»
          Да элитную покупать вообще было бы безумным решением. Реально чисто резиновую хотела бы купить да и всё,а хорошую кожаную купим хотя бы на 12 лет, а пока и так сойдет. Спасибо за ссылочку - вроде есть пара вариантов еще активных
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