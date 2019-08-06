Да, в таком возрасте лучше не закупаться элитной обувью. Главное, это что бы была удобная и не протекала. Это же дети, будет осваивать каждую лужу в районе пока вы отвернётесь)
Вот тут можно купить сапоги резиновые детские бу https://www.cmlt.ru/ads--rubric-2531 . Я недавно закупал себе такую обувь на рыбалку. Несколько часов, проведенных в воде, не разочаровали мои ноги и здоровье)
Да элитную покупать вообще было бы безумным решением. Реально чисто резиновую хотела бы купить да и всё,а хорошую кожаную купим хотя бы на 12 лет, а пока и так сойдет. Спасибо за ссылочку - вроде есть пара вариантов еще активных