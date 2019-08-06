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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Покупка путевки в Гомеле
    • Стинда 03.08.19 в 21:07 «Ответить»
      Нужна покупка двух путевок на отдых.
      Живу недавно в Гомеле, по этому увы опыта в подобных делах совсем нет. А вот интересует вопрос о том где найти отличное предложение на путевки, может подскажите где предложения найти?
      • Абуссид Вчера в 10:26 «Ответить»
        Местные сайты туристических агентств не пробовали оценивать в качестве варианта?
        Вот к примеру обратите внимание на турагенство Tour Agency, пожалуй что данный вариант лучший собой...загляните по ссылки https://touragency.by/ и оцените там предложение. Фактически стоит заметить что вариант оправдан как с точки зрения стоимости, так и выгоды самого предложения.
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