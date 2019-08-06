Нужна покупка двух путевок на отдых.
Живу недавно в Гомеле, по этому увы опыта в подобных делах совсем нет. А вот интересует вопрос о том где найти отличное предложение на путевки, может подскажите где предложения найти?
Местные сайты туристических агентств не пробовали оценивать в качестве варианта?
Вот к примеру обратите внимание на турагенство Tour Agency, пожалуй что данный вариант лучший собой...загляните по ссылки https://touragency.by/ и оцените там предложение. Фактически стоит заметить что вариант оправдан как с точки зрения стоимости, так и выгоды самого предложения.