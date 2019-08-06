Привет! Я тут заранее планирую как мы будем всей семьёй отмечать новый год и вроде уже большую часть всего продумала, но по поводу сладких подарков пока не решила - стоит ли их еще дарить детям или нет? И что вы думаете по поводу того, чтобы прям кучу сладостей купить ребенку-сладкоежке вместо дорогого подарка (игрушки мягкой)?
Привет и тебе! Слушай - отличная идея - планировать всё наперёд) Я вот раньше принебрегала этим правилом и потом сильно пожалела об этом. Оказывается что лучше всего реально всё заранее расписать, заранее договориться насчет подарков и потом устроить реально красивое празднование. Насчет сладкого подарка - не плохая идея. Если зубы передались надежные и крепкие по днк, то можно заказать у них https://lorian.ru/catalog/novogodnie_podarki/ кучу разных сладостей с доставкой и как раз чтобы не залёживалось - подвезти за день до нг и будет вам отличное празнование