Могу посоветовать приготовить пирожки с капустой по моему любимому рецепту : https://academy.oetker.ru/pirogi/pirozhki-s-kapustoy_5885/ . Нашла его в интернете и с удовольствием готовлю каждый раз, когда об этом просят мои домашние. Нравится, что рецепт простой и что пирожки можно готовить на скорую руку. По вкусу они классные, поэтому домашние их так часто и просят готовить.
Для пирожков нужно приготовить дрожжевое тесто. Вода или молоко 250 мл, мука 500 гр, дрожжи сырые 30 гр, яйцо 1 шт, 0,5 ч.л. соли, 1 ст.л. сахара, масло сливочное или маргарин 50 гр. Начинка: обжарить капусту на масле добавляем репчатый лук и варенное яйцо, соль, перец. Делаем пирожки и выпекаем в духовке при температуре 180, 15-20 минут. Перед тем как поставить в духовку нужно смазать взбитым яйцом.