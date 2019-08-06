Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 6 августа 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 124 посетителя
    Форум: Кулинарный форум
    Новая тема
    Тема: Пирожки с капустой
    • RomanBest 03.08.19 в 12:28 «Ответить»
      Хочу приготовить вкусные пирожки с капустой. Посоветуйте рецепты.
      • KaterinaBlack 03.08.19 в 12:31 «Ответить»
        Могу посоветовать приготовить пирожки с капустой по моему любимому рецепту : https://academy.oetker.ru/pirogi/pirozhki-s-kapustoy_5885/ . Нашла его в интернете и с удовольствием готовлю каждый раз, когда об этом просят мои домашние. Нравится, что рецепт простой и что пирожки можно готовить на скорую руку. По вкусу они классные, поэтому домашние их так часто и просят готовить.
        • gmefe Позавчера в 14:27 «Ответить»
          Для пирожков нужно приготовить дрожжевое тесто. Вода или молоко 250 мл, мука 500 гр, дрожжи сырые 30 гр, яйцо 1 шт, 0,5 ч.л. соли, 1 ст.л. сахара, масло сливочное или маргарин 50 гр. Начинка: обжарить капусту на масле добавляем репчатый лук и варенное яйцо, соль, перец. Делаем пирожки и выпекаем в духовке при температуре 180, 15-20 минут. Перед тем как поставить в духовку нужно смазать взбитым яйцом.
        Вывести
        Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
        Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
        © Нижний Новгород – 2006-2019г.

        Форум Нижнего Новгорода