Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 6 августа 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 116 посетителей
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Оcвeтитeльные oпopы c мoлниeoтвoдным шпилeм
    • Lubomir 03.08.19 в 08:12 «Ответить»
      Для зaгopoдного oбъeкта тpeбуется уcтaнoвка oтдeльнo cтoящeгo мoлниeoтвoдa. Для чeгo нужны ocвeтитeльные oпopы c мoлниeoтвoдным шпилeм. Может кто из форумчан знает где такие опоры приобрести?
      • Nadega Позавчера в 03:07 «Ответить»
        Мы заказывали такие опоры освещения варианты исполнения которых имеют молниеотвод. В поперечном сечении они представляют собой многогранник. Еще плюсы таких опор в том, что они легкие, долговечные и безопасные. Так что выбрать и купить опоры освещения с молниеотводом вы можете в ООО ИНВЕСТ-ИНТЕГРАЦИЯ
        • Leya Позавчера в 04:40 «Ответить»
          По такому серьёзному вопросу лучше дополнительно проконсультироваться
        Вывести
        Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
        Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
        © Нижний Новгород – 2006-2019г.

        Форум Нижнего Новгорода