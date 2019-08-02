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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Незаконная перепланировка в квартире
    • Сегодня! ulahalina Cегодня в 10:09 «Ответить»
      Соседи, молодая пара, делают в перепланировку в квартире, боюсь, что могут пострадать несущие стены. Знаю, что разрешения на перепланировку они не получали, можно ли на них пожаловаться и куда?
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