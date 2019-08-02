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    Пт., 2 августа 2019г.
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    Форум: Развлечение и Отдых
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    Тема: Игры для компа.
    • Сегодня! zelenuyslonik Cегодня в 08:40 «Ответить»
      Всем привет, пацаны. Есть тут любители порубиться в компьютерные игры? Посоветуйте какую нибудь интересную игру, так что б прям затянула. А то мне реально заняться нечем. Я щас на дежурстве, и у меня вся ночь впереди.
      • Сегодня! Hakan Cегодня в 08:52 «Ответить»
        Лично я, в свободное время, люблю поиграть на компе в онлайн казино. Играю на бесплатной версии. Если хотите больше азарта. можно и на деньги сыграть.
        • Сегодня! Valentinchch Cегодня в 09:00 «Ответить»
          Ой нет, казино это точно не моя тема. Мне больше нравится ВордКрафт, стратегии, стрелялки. Вот она время затягивают, капец. Хочу еще попробовать в ГТА РП поиграть https://redage.net/ Я видел как друг на ней зависает, вроде интересная игруха, очень реалистичная. Если кто играл, поделитесь впечатлениями, очень интересно будет послушать
        • Сегодня! Zoro Cегодня в 09:05 «Ответить»
          Я играю постоянно в ГТА. Считаю, что это самая лучшая игра, которую могли только придумать на планете. Но и Ворд Крафт естественно, тоже занимает первое место.
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