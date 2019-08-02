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Тема: Игры для компа.
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Всем привет, пацаны. Есть тут любители порубиться в компьютерные игры? Посоветуйте какую нибудь интересную игру, так что б прям затянула. А то мне реально заняться нечем. Я щас на дежурстве, и у меня вся ночь впереди.
Лично я, в свободное время, люблю поиграть на компе в онлайн казино. Играю на бесплатной версии. Если хотите больше азарта. можно и на деньги сыграть.
Ой нет, казино это точно не моя тема. Мне больше нравится ВордКрафт, стратегии, стрелялки. Вот она время затягивают, капец. Хочу еще попробовать в ГТА РП поиграть
https://redage.net/
Я видел как друг на ней зависает, вроде интересная игруха, очень реалистичная. Если кто играл, поделитесь впечатлениями, очень интересно будет послушать
Я играю постоянно в ГТА. Считаю, что это самая лучшая игра, которую могли только придумать на планете. Но и Ворд Крафт естественно, тоже занимает первое место.