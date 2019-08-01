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    Чт., 1 августа 2019г.
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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Жизнь за городом
    • New! Rainamad Cегодня в 22:22 «Ответить»
      Всем привет. Давно уже хотели переехать за город, жизнь в НН слишком насыщенная, хочется природы. Вот только не знаю в каком направлении рассматривать недвижку, как думаете? Где лучше? Но чтобы не слишком далеко от города.
      • New! Ferel Cегодня в 22:26 «Ответить»
        Наверное самый оптимальный вариант-это коттеджный поселок. Там уже и коммуникации все будут,и инфраструктура имеется, асфальт. Не то что просто дом где-то в деревне, пусть даже добротный коттедж. Условия не те будут.
        • New! Seenteyal Cегодня в 22:31 «Ответить»
          Вот и я хочу жить в собственном доме, но отказываться от всех благ и развитой инфраструктуры не хочу. Поэтому скорее всего буду брать себе недвижимость в коттеджном поселке. Недавно начала всерьез задумываться над тем, чтобы купить не дом, а дуплекс по ряду причин. Смотрю сейчас тут дуплексы https://dolinagreen.ru/dupleksy-nizhnij-novgorod . Может быть кто-либо покупал там? Хотелось бы обсудить как живется в этом КП.
          • New! Fallybome Cегодня в 22:36 «Ответить»
            Ну если и переезжать, то только в КП. Там все обустроено для жизни, не надо ездить по проселочным дорогам без асфальта.
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