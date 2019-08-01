Всем привет. Давно уже хотели переехать за город, жизнь в НН слишком насыщенная, хочется природы. Вот только не знаю в каком направлении рассматривать недвижку, как думаете? Где лучше? Но чтобы не слишком далеко от города.
Наверное самый оптимальный вариант-это коттеджный поселок. Там уже и коммуникации все будут,и инфраструктура имеется, асфальт. Не то что просто дом где-то в деревне, пусть даже добротный коттедж. Условия не те будут.
Вот и я хочу жить в собственном доме, но отказываться от всех благ и развитой инфраструктуры не хочу. Поэтому скорее всего буду брать себе недвижимость в коттеджном поселке. Недавно начала всерьез задумываться над тем, чтобы купить не дом, а дуплекс по ряду причин. Смотрю сейчас тут дуплексы https://dolinagreen.ru/dupleksy-nizhnij-novgorod . Может быть кто-либо покупал там? Хотелось бы обсудить как живется в этом КП.