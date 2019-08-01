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    Чт., 1 августа 2019г.
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    Форум: Развлечение и Отдых
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    Тема: Игры для компа.
    • New! zelenuyslonik Cегодня в 22:03 «Ответить»
      Всем привет, пацаны. Есть тут любители порубиться в компьютерные игры? Посоветуйте какую нибудь интересную игру, так что б прям затянула. А то мне реально заняться нечем. Я щас на дежурстве, и у меня вся ночь впереди.
      • New! Hakan Cегодня в 22:38 «Ответить»
        Лично я, в свободное время, люблю поиграть на компе в онлайн казино. Играю на бесплатной версии. Если хотите больше азарта. можно и на деньги сыграть.
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