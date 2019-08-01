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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Профессиональный ремонт квартир
    • New! Nadega Cегодня в 21:53 «Ответить»
      Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане!

      Мы осуществляем Профессиональный ремонт квартир на протяжении 10 лет, в течение которых мы решали задачи по ремонту любой степени сложности, начиная от выравнивания стен и потолков, заканчивая комплексным ремонтом домов большой площади. За это время нами было отремонтировано порядка 900 квартир в разных частях города Москвы и Московской Области, наработали огромное портфолио работ, имеем порядка 100 положительных отзывов наших Заказчиков.

      Делаем ремонт за разумные деньги!!! Качественно и в срок. За разумные деньги - потому что без посредников, качественно - потому, что по другому не умеем. Цены на ремонт разумны и реальны от 6000р. за кв.м.

      Мы умеем многое, заказчики ценят наш труд, а мы уважаем требования Заказчика. Вам нужен качественный добротный ремонт - тогда звоните прямо сейчас!!!

      Работаем строго по договору ООО, без предоплат и авансов. Оплата только по факту выполнения работ.

      Заявку на обратный звонок можете оставить в нашей группе ВК по ссылке: vk.com/club91116946?w=app5708398_-91116946

      Полное портфолио наших работ можно посмотреть тут remont-ot-profi.com/work/

      Наш сайт: http://remont-ot-profi.com

      По вопросам ремонта прошу звонить 8-916-387-42-74 или +7(495)774-24-72
      Отвечу на все интересующие вопросы.
      Дружите с нами ВКонтакте: vk.com/club91116946
      С уважением Профи.

      ПРИМЕРЫ НАШИХ РЕМОНТОВ (их сотни):
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