Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане!



Мы осуществляем Профессиональный ремонт квартир на протяжении 10 лет, в течение которых мы решали задачи по ремонту любой степени сложности, начиная от выравнивания стен и потолков, заканчивая комплексным ремонтом домов большой площади. За это время нами было отремонтировано порядка 900 квартир в разных частях города Москвы и Московской Области, наработали огромное портфолио работ, имеем порядка 100 положительных отзывов наших Заказчиков.



Делаем ремонт за разумные деньги!!! Качественно и в срок. За разумные деньги - потому что без посредников, качественно - потому, что по другому не умеем. Цены на ремонт разумны и реальны от 6000р. за кв.м.



Мы умеем многое, заказчики ценят наш труд, а мы уважаем требования Заказчика. Вам нужен качественный добротный ремонт - тогда звоните прямо сейчас!!!



Работаем строго по договору ООО, без предоплат и авансов. Оплата только по факту выполнения работ.



Заявку на обратный звонок можете оставить в нашей группе ВК по ссылке: vk.com/club91116946?w=app5708398_-91116946



Полное портфолио наших работ можно посмотреть тут remont-ot-profi.com/work/



Наш сайт: http://remont-ot-profi.com



По вопросам ремонта прошу звонить 8-916-387-42-74 или +7(495)774-24-72

Отвечу на все интересующие вопросы.

Дружите с нами ВКонтакте: vk.com/club91116946

С уважением Профи.



ПРИМЕРЫ НАШИХ РЕМОНТОВ (их сотни):