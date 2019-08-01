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    Чт., 1 августа 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Из чего делать крышу?
    • Сегодня! Rainamad Cегодня в 18:23 «Ответить»
      Решили обустроить старый дом в деревне, сейчас планируем крышу делать, как считаете, из какого материала наиболее выгодно и оптимально делать? Профнастил?
      • Сегодня! Ferel Cегодня в 18:26 «Ответить»
        Вообще профнастил неплохой вариант для крыши, можете еще ондулин рассмотреть, у нас он дешевле, но вот насчет качества не знаю.
        • Сегодня! Fallybome Cегодня в 18:31 «Ответить»
          Может ондулин и дешевле, но насколько знаю многие его меняют и через 10 лет, а с профнастилом ситуация в разы лучше. Если вы хотите сделать добротный ремонт, то стоит выбирать более качественный материал. Мы сейчас тоже крышу отделывать собираемся, смотрим у них профнастил для крыши https://matesi.ru/services/metalloprokat/profnastil/ . Кто там брал? Как соотношение цены и качества?
          • Сегодня! Seenteyal Cегодня в 18:37 «Ответить»
            Я бы тоже ориентировался на качестве. Сэкономьте на мебели, на обоях, но не на строительных материалах.
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