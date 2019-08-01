Всем привет. Хочу на участке у себя поставить како-нибудь игровой комплекс для детишек, а то дети толком не заняты, дома сидят, хотя могли бы это время на улице весело проводить. Какой посоветуете брать?
Я еще прошлым летом думала такой комплекс купить, живет за городом, места много, почему бы детишек не порадовать. Тем более что по выходным к нам приходит пару семей знакомых с детьми, будет чем заняться им) Сейчас смотрю эта компания занимается продажей детских игровых комплексов https://dvorick.ru . Кто у них заказывал? Выполнили все в срок? Стоит обращаться?