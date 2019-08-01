Стал интересоваться картинами и их историей, но в интернете смотреть не так увлекательно, как должно быть в музее. На выходных будем в Москве. Посоветуйте выставки или музеи и своей интересной историей, которые следовало бы посетить? Как вы относитесь к творчеству, посещаете выставки?
Положительно отношусь к изобразительному искусству, стараюсь ходить на выставки молодых и пока еще неизвестных художников. Держите справочник где есть все музеи в Москве https://ruborg.ru/moscow/muzey/ дома подберете для себя интересные варианты. Из музеев с историей могу предложить посетить Учебный художественный музей им. И.В. Цветаева, его основатель выдающийся человек. Вообще, многим людям старинные картины могут показаться не особо интересными, это из-за того, что они не знают историю написания этой картины и личности самого художника. Для этого лучше ходить в музей с экскурсоводом, который всё расскажет и покажет.
А я наоборот считаю, что в Интернете удобнее всего узнавать что-либо на эти темы. Есть же специальные тематические форумы, сообщества, видео и фильмы о исскустве и тех же художниках, статьи. И за это, в основном, не нужно платить. И учитывая, что это всё можно делать дома, в комфорте.