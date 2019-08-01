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    Чт., 1 августа 2019г.
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    Форум: Мужской форум - мужские темы
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    Тема: Рыбалка.
    • New! Zoro Вчера в 22:28 «Ответить»
      Всем привет, друзья. Есть тут рыбаки. Нужен ваш совет. Что вы обычно берете на рыбалку, что бы было комфортно? Меня позвали знакомые, а я уже сто лет не был на рыбалки. В последний раз еще в детстве с папой ездил. В общем я не помню, что нужно с собой брать, а что не нужно.
      • New! Hakan Вчера в 22:55 «Ответить»
        Что бы было комфортно, берите что то от комаров. А то это жесть, особенно если с ночевкой едешь. Они просто напросто сжирают. Или желательно одеться так что бы все части тела были полностью закрыты.
        • New! Valentinchch Cегодня в 00:08 «Ответить»
          Естественно, если вы едете на рыбалку то обязательно нужно взять с собой удочки,сети, и наживку для рыбы. Если вы собираетесь с ночевкой, то можно взять еще палатку, или спальный мешок. Вообще, на рыбалку главное удобно одеться, лучше всего взять с собой высокие резиновые сапоги, так как погода может быть разная, да и на речке лучше всего, что бы ноги не промокали. Кстати, хотел спросить, кто нибудь покупал себе сапоги для охоты и рыбалки фирмы LACROSSE https://pike.ru/obuv-dlya-ohoty-rybalki/ Хотелось бы узнать реальные отзывы покупателей, действительно ли они такие классные и прочные, как про них пишут?
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