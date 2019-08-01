Важен ли производитель при выборе тумбы с раковиной, или принципиального значения не имеет, как например при выборе телевизора или смартфона? Из какого материала лучше брать?
Производитель всегда важен, хоть при выборе смартфона, хоть автомобиля или тумбы с раковиной.
Вы в каком ценовом сегменте выбираете? Грубо говоря, чем они выше, тем важнее производитель, в среднем же большинство делает примерно одинакового качества, но есть и исключения. Зайдите в любой крупный магазин, который занимется продажей мебели для ванн а-ля https://www.vivon.ru/furniture/umivalnik/ и вбейте в гугл отзывы 5-10 производителей, иногда попадаются плохие, где спустя 1-2 года использования отваливается шкафчик и облазит краска. У меня раковина из искусственного камня, корпус из массива. МДФ брать не рекомендую