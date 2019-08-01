Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 1 августа 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 61 посетитель
    Форум: Мебель, интерьеры, дом
    Новая тема
    Тема: Выбор тумбы с раковиной, ванная комната
    • Shuksher Вчера в 18:47 «Ответить»
      Важен ли производитель при выборе тумбы с раковиной, или принципиального значения не имеет, как например при выборе телевизора или смартфона? Из какого материала лучше брать?
      • Irinella Вчера в 20:41 «Ответить»
        Shuksher, как при выборе телевизора или смартфона, точно нет. Но и самый дешевый ширпотреб брать не советую.
        • Dimitroff Вчера в 22:05 «Ответить»
          Важен ли производитель при выборе тумбы с раковиной, или принципиального значения не имеет, как например при выборе телевизора или смартфона? Из какого материала лучше брать?
          Производитель всегда важен, хоть при выборе смартфона, хоть автомобиля или тумбы с раковиной.
          Вы в каком ценовом сегменте выбираете? Грубо говоря, чем они выше, тем важнее производитель, в среднем же большинство делает примерно одинакового качества, но есть и исключения. Зайдите в любой крупный магазин, который занимется продажей мебели для ванн а-ля https://www.vivon.ru/furniture/umivalnik/ и вбейте в гугл отзывы 5-10 производителей, иногда попадаются плохие, где спустя 1-2 года использования отваливается шкафчик и облазит краска. У меня раковина из искусственного камня, корпус из массива. МДФ брать не рекомендую
        Вывести

        Последние темы на форуме

        Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
        кто может установить обманку лямбда зонда на тойоту не дорого? Пожалуйста дайте контакты3(1) Спрос и ПредложениеСергей КурданПозавчера в 20:10kajlajn Cегодня в 00:09
        Рыбалка.3(3) Мужской форум - мужские темыZoroВчера в 22:28Valentinchch Cегодня в 00:08
        псориаз5(2) Медицина и Здоровьеzolushka12328.07.19 в 10:58zolushka123 Вчера в 23:40
        Волосы43(1) Женский форумinna27_102.10.17 в 14:59Блэки Вчера в 23:18
        Врач7(1) Женский форумUlya3321.04.18 в 22:44Quincy Вчера в 23:09
        Отдых3(1) Туризм, путешествияkuka6Вчера в 15:04TolyaZarubin Вчера в 23:08
        Сайт3(1) Работа, вакансии, фрилансkuka6Вчера в 15:02TolyaZarubin Вчера в 23:00
        Идёт загрузка...
        Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
        Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
        © Нижний Новгород – 2006-2019г.

        Форум Нижнего Новгорода