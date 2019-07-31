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    Ср., 31 июля 2019г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Отдых
    • Сегодня! kuka6 Cегодня в 15:04 «Ответить»
      Хочу этим летом поехать с женой в отпуск, это первое путешествие будет как мы в браке, что можете посоветовать молодой паре,куда поехать отдохнуть , что бы нам не скучно там было . И мы приятно провели время .
      • New! RyslanNepesov Cегодня в 16:13 «Ответить»
        Обратитесь в агентство , там вам предложат много вариантов и там уже выберите .
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