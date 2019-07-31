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    Ср., 31 июля 2019г.
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    Тема: Сайт
    • Сегодня! kuka6 Cегодня в 15:02 «Ответить»
      Нужно мне создать сайт-визитку моего магазина. Посоветуйте куда обратится . Желательно что бы не фирму, а просто программиста который это сделает. Бюджет просто не очень большой и я думаю как и в любом деле к частнику будет дешевле обратится .
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