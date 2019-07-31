Дом в Марбелье у моря https://solomarbellarealty.com/ru/doma-v-marbele-u-morya/ — мечта каждого состоятельного человека и любого туриста, который впервые посещает данный город. Тёплый климат, окна с видом на море, большое количество достопримечательностей и памятников архитектуры, включая и произведения всемирно известного Сальвадора Дали, а также известнейшая Апельсиновая площадь, где декоративные деревья удивляют своей красотой. Уникальный микроклимат позволяет круглый год наслаждаться тёплым Средиземноморским морем, а благоустроенные пляжи и закрытые территории позволяют наслаждаться жизнью в Испании.