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    Ср., 31 июля 2019г.
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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Дома в Марбелье у моря
    • Сегодня! albert838 Cегодня в 12:33 «Ответить»
      Дом в Марбелье у моря https://solomarbellarealty.com/ru/doma-v-marbele-u-morya/ — мечта каждого состоятельного человека и любого туриста, который впервые посещает данный город. Тёплый климат, окна с видом на море, большое количество достопримечательностей и памятников архитектуры, включая и произведения всемирно известного Сальвадора Дали, а также известнейшая Апельсиновая площадь, где декоративные деревья удивляют своей красотой. Уникальный микроклимат позволяет круглый год наслаждаться тёплым Средиземноморским морем, а благоустроенные пляжи и закрытые территории позволяют наслаждаться жизнью в Испании.
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