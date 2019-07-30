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Вт., 30 июля 2019г.
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New!
TolyaZarubin
Cегодня в 17:00
«Ответить»
Делаю достаточно большой фундамент для загородного дома. Мне нужно просто большое количество достаточно качественного бетона. Можете посоветовать хорошего поставщика?
New!
kuka6
Cегодня в 17:32
«Ответить»
Можете сами изготавливать на месте. Главное запаситесь всем необходимыми ингредиентами. Это конечно будет все дольше, но гораздо качественнее.
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Cегодня в 17:00
kuka6
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2
(1)
Туризм, путешествия
Gallina
27.07.19 в 11:12
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Cегодня в 17:24
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(1)
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(1)
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Cегодня в 15:51
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