Многие достоинства и всевозможные преимущества кирпича перед другими видами строительных материалов всем хорошо известны. Керамоблок, имеющий отличное качество, должен иметь более яркую середину и издавать звон при простукивании. Основными преимуществами керамического блока конкретно является его размеры, теплоэффективность, экологичность. Купить керамический блок Вы можете здесь f-km.ru/shop/keramicheskij-blok
Главными производителями керамических блоков в России являются: Керакам, Porotherm, Кетра, ЛСР, Гжель. Купить продукцию в Нижнем Новгороде можно в компании "Кирпичная Марка" Компании - https://f-km.ru/