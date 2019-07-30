Сочувствую Вам(( После смерти отца, со мной тоже произошёл нервный срыв, я ушла в себя, перестала общаться с людьми, у меня стали провалы в памяти, меня стали посещать жуткие мысли покончить с собой! А самое страшное, что ушла надежда вернуться к нормальной человеческой жизни! Филиппов Андрей Александрович http://online-psychoanalyst.ru вернул меня к жизни, вселил в меня веру, у меня много друзей, есть любимый парень, я заняла призовое место в городских танцевальных соревнованиях по сальсе! И во всем этом заслуга моего психолога! Искренне Вам советую обратиться к нему!