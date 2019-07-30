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    Вт., 30 июля 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Зачем пить чай?
    • New! abidin Cегодня в 12:16 «Ответить»
      Вы тоже обожаете пить чай? Любой чай имеет свое благотворное воздействие и рассчитан на многие проблемы. Есть множество способов, как пить чай. Обычный чай может помочь вам от проблем, которые иногда кажутся невыносимыми. К ним относятся проблемы со здоровьем, стресс, психическое здоровье или даже потеря веса. Истоки чая восходят к древнему Китаю. Чай был первоначально определен как лекарство и делался в основном из трав. Он был довольно далек от современного вида чая. Листья срывали, потом сушили, затем отваривали и приправляли имбирем или луком. Популярность чаепития многократно возросла и вскоре распространилась на Японию, Тибет, Россию, Индию.

      Витамины B, C, K и E содержит зеленый чай. Мы пьем его почти все и, возможно, не знаем последствий такого чая. Он позволяет организму лучше сжигать жир, поэтому не зря ассоциируется с моделями. Он предотвращает воспаление, а также повышает настроение человека. Еще одна популярная классика - черный чай. Черный чай заливают кипятком и настаивают до 3-х минут. Его подают с молоком для более мягкого вкуса и является одним из самых популярных чаев во всем мире. Неудивительно. Частое потребление благотворно влияет на кровеносные сосуды, снижает уровень холестерина и сводит к минимуму сердечный приступ или инсульт. Рецепты зеленного чая, травяного чая, чай для похудения, Зеленый чай для волос: как приготовить и сделать маски и многое другое на сайте https://myteapro.ru/
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