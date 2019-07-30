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    Вт., 30 июля 2019г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Отдых в Кракове
    • Сегодня! albert838 Cегодня в 10:26 «Ответить»
      Всем привет. Мы не давно с женой отдыхали в Европе и были один день в Кракове (Польша) очень красивый город, но что бы его посмотреть без лишнего веса, имею ввиду багажа, мы воспользывались данной услугой https://iluggage.pl/, всем советуем кто будет в Кракове, очень удобно,а самое главное каждому по карману.
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