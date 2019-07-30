Чтобы быть профессионалом нужно постоянно учиться,
совершенствоваться, развивать в себе навыки и умения. Я об этом говорил
не раз своим подчиненным, нацеливал их на курсы повышения
квалификации, подбирал для них хороших специалистов, у которых есть
тренинговые программы, в том числе для внедрения новаций в продажах и
организации рабочего процесса. https://www.malkova.com/corporate-
customers/integrated-training-programs/ Елена Малькова посвятила около
трех недель занятий с моим коллективом в июне месяце, и я уверен, что
осенью мы увидим положительный результат ее усилий.