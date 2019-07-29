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    Пн., 29 июля 2019г.
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    Форум: Спрос и Предложение
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    Тема: Аренда автомобиля
    • New! SamuRaiX Cегодня в 20:02 «Ответить»
      Господа, а вы сами брали когда - нибудь машину в аренду? И если да, то в каких компаниях приобретали? Я просто решил тут арендовать на несколько дней по личным делам
      • New! GtyrGhj Cегодня в 20:14 «Ответить»
        Брали было дело. Брал семьей поэтому тщательно подходил к выбору компании что бы не обманули. В итоге арендовал тачку через компанию Дзен Авто Доволен
        • New! MarunFgtre Cегодня в 20:24 «Ответить»
          Привет. и не раз даже - обычно с корешами гоняем за город на дачу на арендованных авто. Очень удобно и выгодно получается если брать через проверенных людей.
          • New! ScorpAYE Cегодня в 20:32 «Ответить»
            А ты вообще интересовался ценами на аренду авто> Плюс в любой номральной компании (не шарашкиной конторе)нужно залог вносить причем очень не маленький
            • New! GtreJoinH Cегодня в 20:40 «Ответить»
              Не часто, но брал. Вообще, в связи с большими ценами на содержание автомобиля, аренда по России, и вообще, в мире, приобретает все большую популярность среди многих людей. Однако, нужно помнить, что оформляя аренду необходимо обращать внимание на цены а на то, в какой компании именно вы арендуете, какие условия они предлагают. Знаю, что по такому вопросу можете смело обращаться сюда http://gotravels.help/arenda-avtomobilya-transfer/
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