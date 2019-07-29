Здравствуйте. Не может ли кто посоветовать какую нибудь стратегию игры в букмекерской конторе, которая минимизировала бы риски потерь. Сейчас больше играю на минимальных коэффициентах, это позволяет мне выигрывать, но выигрыши, кто понимает, не совсем большие. Пытался сыграть на рискованных коэффициентах, то есть с большими значениями, но проигрался. Все таки тяжело на таких ставках играть, слишком велик риск. Может есть кто нибудь из опытных игроков, который бы посоветовал что нибудь для уменьшения рисков на больших коэффициентах. Буду очень благодарен все ответившим в моей теме.