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    Тема: Аренда сервера
    • New! MaximFaguta Cегодня в 08:22 «Ответить»
      Всем привет! Делаю сайт, и меня заинтересовала аренда сервера за границей , точнее в Европе. Кто-то подключал уже себе? Что впечатление? Читал, что у них это всё в разы безопаснее, информацию вытянуть почти невозможно, в отличие от наших серверов. Также на поломки куда быстрее реагируют. В общем - буду рад услышать мнение об использовании их серверов
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