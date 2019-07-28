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    Вс., 28 июля 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Обследование технического состояния зданий в СПб
    • New! Svetik2244 Cегодня в 16:48 «Ответить»
      Обратившись в компанию "ЛРК Строй-надзор" https://lrknadzor.ru/uslugi/obsledovanie/ , я получила комплексное обследование технического состояния здания от опытных экспертов. Понравился индивидуальный подход, доступные цены и серьезное, грамотное отношение к выполняемым работам. Рекомендую.
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