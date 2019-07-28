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    Вс., 28 июля 2019г.
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    Тема: Дитя погоды 2019
    • New! Maui Cегодня в 14:25 «Ответить»
      Не понимаю, почему к аниме продолжают относиться скептически. Среди данного жанра можно найти абсолютно все на самый привередливый вкус. Но с каждым годом появляется еще больше стоящих новинок. Например, мне очень понравился мультсериал Дитя погоды, чарующая, фантастическая история.
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