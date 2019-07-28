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    Вс., 28 июля 2019г.
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    Тема: А правда, что так можно?
    • Сегодня! hisana Cегодня в 11:51 «Ответить»
      Девочки, вычитала тут https://new-look.me/4-sposoba-realno-sjekonomit-na-pokupke-odezhdy-nash-otvet-krizisu/ , что в h&m можно любые старые вещи принести и хорошую скидку на новые получить. У нас такое тоже работает? И какова скидка?
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