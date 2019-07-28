Компания Allied Nippon главный поставщик тормозных систем, колодок, цилиндров для грузовых и легковых автомобилей. Тормозные колодки LEXUS можно посмотреть на сайте производителя https://www.allied-nippon.com/
Вся продукция тормозных систем регулярно проходит различные испытания на качество согласно ряду постоянно совершенствующихся процедур и программ. Это процесс включает тщательный отбор сырья, проверки на отсутствие дефектов в технологических системах обработки, а также контроль за качеством продукции на каждой стадии производства.