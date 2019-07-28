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    Вс., 28 июля 2019г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Скидочки)
    • New! vaivilinna Cегодня в 10:55 «Ответить»
      Девочки, вы представляете! Решила обновить себе телефон и как вовремя. Выбрала смартфон Samsung GALAXY S8, захожу в любимы магазин, а там скидки https://stylus.ua/smartfony/lineyka:galaxy-s8_proizvoditel:samsung/ - приятненько) Причем скидки на многие товары, не пропустите)
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