Друзья хочу поделиться с вами секретом своего заработка, так как это взаимосвязано и чем больше заработаете вы, тем больше заработаю я.
Недавно наткнулся на компанию Dayaff. Она продаёт свои акции и покупателям акций даёт доход от 3%-7% в месяц, что очень даже отлично.
Купил акций я на 17 000 рублей и дальше пошло поехало. Я начал приводить людей в Dayaff и с суммы их купленных акций я получал 10%. Стараюсь я хорошо и за 20 дней привёл уже покупателей на 700 000 рублей, что обеспечило меня доходом в 70 000 рублей, 30 000 из которых я вложил в покупку акций, а остальные 40 000 вывел на личные нужды.
На данный момент я получаю пассивно процент и постоянно привожу новых покупателей акций Dayaff, что обеспечивает меня неплохим доходом. Также я получаю процент процент с людей, которых приводят мои рефералы.