Нашей семье в наследство достался не большой земельный участок в Коломне. Мы с мужем решили построить на нём дом. Крупную компанию не нанимали, строили сами. Всё было хорошо до тех пор, пока не потребовалось брать разрешение на подключение коммуникаций. Тут мы поняли, что этот вопрос своими силами не решим. За помощью обратились в компанию Инженерные системы http://kolomna-svet.ru, которая занимается решением этих вопросов. Документы мы получили очень быстро, и кроме того компания пообещала сделать подключение всех коммуникаций. Ребята, если кто то работал с этой компанией или похожей, напишите мне о своих впечатлениях. Я буду рада каждой информации.