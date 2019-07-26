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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Продажа банкнот: деньги как хобби
    • Сегодня! albert838 Cегодня в 12:47 «Ответить»
      Современное люди воспринимают деньги как необходимый социальный и экономический объект. И только небольшая часть общества видит в них не платежеспособное средство, а предмет изучения и восхищения. Нумизматика - это не простое собирание монет ради их количества, а настоящее искусство познания мира через денежные знаки. Мы https://www.numizmatik.ru/shopcoins/banknoti делаем этот процесс быстрее и доступнее с помощью сети Интернет.
      Увлечение банкнотами для некоторых людей становится настолько серьезным, что они не представляют своей жизни без коллекционирования как современных, бывших в обращении денег и ваучеров, так и редких купюр.
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