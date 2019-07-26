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    Пт., 26 июля 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Монтажные схемы для систем отопления и водоснабжения
    • Сегодня! layer Cегодня в 01:01 «Ответить»
      Привет всем, подскажите где можно посмотреть(найти) монтажные схемы для систем отопления? заполняю разделы для сайта https://sgon24.ru/articles/montazhnye-skhemy-po-otopleniyu/
      нужны грамотные исходники от профессионалов, создам красивые иллюстрации монтажных схем и разместим на сайте с указанием первоисточника и описанием тонкостей монтажа.
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