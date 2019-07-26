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    Пт., 26 июля 2019г.
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    Тема: Японские монеты
    • Upiterok Вчера в 23:12 «Ответить»
      Недавно нашел в гараже у деда японские монеты. Заинтересовался их историей. Где можно посмотреть информацию о них?
      • New! Блуждающая Вчера в 23:22 «Ответить»
        В современном мире мы привыкли к японским йенам. Но раньше были и сены, и рин. Вам нужно показать деньги специалисту, чтобы определить их ценность.
        • New! Andronik Вчера в 23:32 «Ответить»
          Японцы всегда ценили и с ответственностью относились к процессу создания монет, который можно назвать в какой-то мере искусством. В семнадцатом веке японские деньги были из золота или серебра, к девятнадцатому состав металла стал ухудшаться. В Японии очень много существовало денежных единиц, об основных из них можете прочесть здесь
          • New! Улыбочка Вчера в 23:41 «Ответить»
            Что уж тут говорить: Япония - очень развитая страна с высоким уровнем жизни и индексом развития человеческого потенциала.
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