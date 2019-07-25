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    Тема: Трансфер в Афинах
    • New! Martin45 Cегодня в 12:39 «Ответить»
      Мои родители скоро будут лететь в Афины на отдых, и я хочу сделать им небольшой подарок и заказать для них трансфер из аэропорта в Афинах. А то я не по наслышке знаю что найти свободное такси в аэропорту невозможно! По этому если кто-то поделиться контактами контактами фирмы которая осуществляет трансферы в Афинах, то будет замечательно.
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