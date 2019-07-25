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    Форум: Кулинарный форум
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    Тема: как выбрать ресторан
    • Анатолий Кудря Вчера в 23:05 «Ответить»
      через https://gettable.ru можно довольно быстро организвать ресторан на вечер для себя и тех с кем будете, оттуда можно сразу и стол забронировать, если точно знаете какой вам нужен и тем самым сэкономите время.
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