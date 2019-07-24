Уважаемые форумчане, мне срочно нужны мысли, идеи, а может быть даже ваш опыт сотрудничества с этим https://completion.ru интернет-магазином подшипников...Суть следующая:есть небольшой автомагазин, так вот очень хочу расширить ассортимент. Компания Комплектация позиционирует себя как партнер надёжный, погуглил - ну да, никто ничего плохого про них не пишет. Но мне лично этого мало, на надежность одним поисковиком проверять не по мне - хочется по полной удостовериться в порядочности. Так как же их от и до, словно рентгеном, распознать - честные или не особо, а потом решить - иметь с ними дело или всё таки стороной обойти?